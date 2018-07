Ilha na Itália tem irmãos 'mais velhos do mundo'

Uma família de nove irmãos e irmãs da ilha da Sardenha, na Itália, acabam de ser reconhecidos pelo Livro Guinness dos Recordes como os mais velhos irmãos do mundo.

A soma da idade deles totaliza 818 anos.

A mais velha, Consolata, acaba de celebrar 105 anos.

A caçula, Mafalda, de 78 anos, é carinhosamente chamada de ''bebê'' pelos demais irmãos.

Com a conquista do recorde, a ensolarada ilha no Mediterrâneo firmou a sua fama como um local que contribui para a longevidade, já que abriga diversas pessoas de idade avançada.