Ilha traz Londres ao Rio; São Clemente cria mulata inflável

Duas passistas ocuparam o lugar dos guardas do palácio da realeza britânica, mundialmente conhecidos por sua seriedade e disciplina.

Numa carruagem real, a ex-carnavalesca da escola Maria Augusta representou a rainha Elizabeth 2ª, acompanhada do gari Renato Sorriso, famoso por varrer a avenida sambando há vários Carnavais.

De Sherlock Holmes a Alice no País das Maravilhas, passando pelos representantes da música pop Freddie Mercury e Amy Winehouse, a tricolor abusou do azul, vermelho branco, as cores da escola e também da bandeira britânica.

Ícones da cultura britânica como Charlin Chaplin e William Shakespeare também foram representados no enredo, com refrão "vou botar molho inglês na feijoada, misturar chá com cachaça. Ser ou não ser, eis a questão. Tem choro e riso nesse palco de ilusão."

A União da Ilha, que foi uma das escolas atingidas pelo incêncio na Cidade do Samba às vésperas do Carnaval de 2011, comemorou ter conseguido levar seu desfile à avenida apesar dos problemas enfrentados na preparação.

O futebol, criado pelos ingleses e a paixão nacional dos brasileiros, foi lembrado no desfile com uma partida entre as seleções dos sonhos de Brasil e Inglaterra. Em campo, representados por bonecos, Pelé, Ronaldo, Gerson, Gordon Banks e Wayne Rooney, entre outros ídolos nos dois países.

"Estamos há dois anos esperando para fazer um bom Carnaval e um bom desfile", afirmou o presidente da escola, Nei Filardis. O grito "a União voltou" dos integrantes da escola ao final saiu como uma demonstração da satisfação com a passagem pela Sapucaí.

A noite de desfiles de segunda-feira foi aberta pela São Clemente, que contou a história dos musicais e foi recebida por uma arquibancada animada.

Uma boneca inflável de uma mulata, com 20 metros de altura, ao estilo daquelas criadas pelo cartunista Lan, encerrou a passagem da escola de Botafogo pela Sapucaí, fazendo uma homenagem ao próprio Carnaval.

A boneca gigante foi fabricada nos Estados Unidos e levou seis meses para ficar pronta.

"Queríamos fazer algo diferente e acrescentar linguagem ao espetáculo", disse o artista plástico Gringo Cardia, criador da alegoria inflável, no final do desflile.

(Reportagem de Maria Pia Palermo, Juliana Schincariol, Pedro Fonseca e Rodrigo Viga Gaier)