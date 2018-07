Ilhabela-SP copia Lei Cidade Limpa de São Paulo Os comerciantes de Ilhabela, no Litoral Norte de São Paulo, têm até segunda-feira, dia 15, para se adequar à Lei Cidade Limpa, a exemplo do que já ocorreu em São Paulo, no início da gestão de Gilberto Kassab (DEM). "A lei é praticamente uma cópia da lei paulistana", admite o secretário de Administração do município, Cristobal Parraga.