Ilhabela-SP interdita estrada para Praia de Castelhanos A estrada para a Praia de Castelhanos, uma das mais procuradas de Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, está temporariamente interditada a partir de hoje. A interdição, feita pelo Parque Estadual de Ilhabela, será necessária para que sejam feitas obras de melhoria na estrada, que é de terra e cheia de desníveis. Segundo a Defesa Civil da cidade, a passagem, de 24 quilômetros, tem pontos bastante deteriorados por causa das chuvas desta semana e do tráfego intenso de jipes, comum nesta época do ano. O fechamento foi feito por medida de segurança. A proibição do tráfego de veículos ocorrerá a partir da guarita de fiscalização do Parque Estadual. Apenas carros das equipes de manutenção estarão autorizados a circular até quinta-feira. Aos fins de semana, o caminho será liberado aos turistas. De acordo com o secretário de Turismo da prefeitura, Ricardo Fazzini, as obras serão feitas numa parceria entre a administração municipal, o parque e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER). O parque irá colaborar com 200 metros cúbicos de brita, o Poder Executivo, com mão-de-obra, máquinas e caminhões e o DER, com o transporte do material de Caraguatatuba até Ilhabela. "Nossa expectativa é de que as obras sejam concluídas em três semanas, mas isso depende das condições climáticas", afirma Fazzini. Ele disse que a interdição, apesar de ser na alta temporada, foi necessária porque a estrada não tem mais condições de circulação.