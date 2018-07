Ilhabela terá zona azul em temporadas de férias A prefeitura de Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, anunciou mais uma medida para tentar conter os congestionamentos na ilha nas temporadas de férias, além da limitação de 15 mil veículos na cidade nesses períodos. No último dia 28 de dezembro, a Câmara Municipal aprovou em sessão extraordinária o projeto de lei que prevê a adoção da zona azul nas vias da cidade nos fins de semana, feriados e temporadas de inverno e verão. O horário de estacionamento será das 10h30 à meia-noite, de segunda a sexta-feira, e das 10 às 4 horas, aos sábados, domingos e feriados. O carro poderá permanecer em uma vaga por até quatro horas. Cada hora custará R$ 1. O projeto da zona azul foi apresentado pelo prefeito da ilha, Manoel Marcos de Jesus Ferreira, no fim do ano passado. Na Câmara, o projeto recebeu cinco votos favoráveis e quatro contrários. De acordo com a prefeitura, a aprovação da lei em dezembro permitirá sua implementação ainda no primeiro semestre deste ano. A mudança no estacionamento estaria prevista no Código de Posturas de Ilhabela, aprovado pela Câmara em outubro passado.