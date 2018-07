Ilhéus-BA suspende alvarás de todas as casas noturnas A Prefeitura de Ilhéus (BA) decretou a suspensão dos alvarás de funcionamento de todas as casas noturnas e de eventos na cidade. De acordo com o prefeito Jabes Ribeiro (PP), o decreto, assinado no dia seguinte ao incêndio na boate Kiss, da cidade de Santa Maria (RS), que deixou 235 mortos na madrugada do domingo (27), tem como objetivo corrigir irregularidades detectadas na emissão dos alvarás. "(Eles) foram expedidos sem a comprovação do laudo de vistoria técnica emitido pelo Corpo de Bombeiros", informa o texto do decreto.