Iluminação de SP deve ser assumida por único consórcio

Os serviços de manutenção e ampliação da rede de iluminação pública de São Paulo devem ser assumidos a partir de 2009 por um único consórcio, em um contrato estimado em R$ 110 milhões, por um período de 24 meses. O edital para a concorrência dos seis lotes da capital será aberto em 30 dias, informou na terça-feira, 11, em audiência na Câmara Municipal, o secretário de Serviços, Dimas Ramalho. O serviço de iluminação pública de São Paulo encabeça a lista de reclamações da Ouvidoria do Município desde 2001, quando o órgão foi criado. Em 2007, o serviço recebeu 7.408 reclamações, o que representa 33,24% do total de chamadas da Ouvidoria. Em 2006, foram 10.236 reclamações, ou 50,3% do total. Esse novo modelo poderá ser "uma transição entre o modelo estatizado atual e a privatização" na administração dos 560 mil pontos de iluminação da capital, na avaliação de Walter Bellato, diretor do Departamento de Iluminação Pública (Ilume). "A sociedade vai decidir nesse período de transição o que ela quer, se volta o sistema totalmente estatizado ou se (os serviços) serão concedidos para a iniciativa privada", afirma. Contrato antigo O contrato com o consórcio SP Luz, que vigorou entre junho de 2002 e junho deste ano somente para a manutenção da rede, foi prorrogado de forma emergencial nos últimos quatro meses. No novo contrato, um único consórcio vai assumir, além da manutenção, a ampliação da rede e o serviço de atendimento ao cliente. Além disso, esse consórcio ficará responsável por montar o primeiro inventário sobre as condições dos pontos de iluminação. "Com esse georreferenciamento inédito, poderemos saber com antecedência e em tempo real qual ponto precisa de manutenção", acrescenta o diretor do Ilume. Depois de empresas contestarem a concorrência por meio de ações judiciais, o primeiro edital para a contratação de um único consórcio foi suspenso no dia 24 de setembro pelo Tribunal de Contas do Município (TCM), . "Já fizemos duas consultas públicas e estamos atendendo a todas as correções que o tribunal nos pediu", argumentou o secretário de Serviços. Críticas Mas até vereadores da base governista e especialistas na área criticaram a concessão da iluminação para um único consórcio. "A cidade tem realidades regionais diferentes. O trabalho de manutenção no poste de Parelheiros é diferente do da Paulista. E corremos o risco de prejuízo ao erário público ao jogar na mão de um único grupo a iluminação inteira da capital", criticou o vereador Milton Leite (DEM), aliado do prefeito Gilberto Kassab (DEM). O Movimento Nossa São Paulo e a bancada do PT também fizeram críticas ao modelo. "Como o consórcio terá independência para receber as reclamações de um serviço que ele mesmo vai prestar?", questionou Antonio Donato (PT). "No futuro, com a população comparando o serviço nas diferentes regiões, o próprio processo licitatório seria beneficiado, com as empresas mais eficientes e criativas sendo indicadas para outras regiões, além daquelas em que fez um bom serviço", afirma o economista do Nossa São Paulo Cícero Yagi, que defende a divisão de consórcios por região. Para o advogado Luiz Tarcísio Teixeira Ferreira, especialista em Direito Público, a concorrência "facilita o direcionamento do processo". "É uma forma oblíqua de diminuir a participação em licitações", afirma. Segundo o advogado, caso seja admitida a escolha de um único consórcio para realizar o serviço, haverá prejuízo para a livre concorrência. "As maiores prejudicadas são as pequenas e as médias empresas. Quando há esse tipo de consórcio, o negócio necessariamente fica entre uma pequena elite", afirma Ferreira. 'Desconfortável' O diretor do Ilume disse ser "absolutamente desconfortável" a manutenção da rede por meio de contratos emergenciais e defendeu a junção dos serviços em um único contrato de concessão. "O consórcio que assumir vai ter de se adaptar à realidade de cada região", argumentou Bellato. Durante a campanha, o ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB) adotou as críticas à iluminação da cidade nos principais ataques ao prefeito. "Foram críticas infundadas. Criamos mais de 17 mil pontos (de iluminação) só no ano passado. A iluminação em São Paulo melhorou em todos os quesitos nos últimos quatro anos", completou Bellato.