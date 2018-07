Ilustradores 'desenham' poemas de crianças de campos de concentração

Poemas do Holocausto

Na semana que marca o dia internacional em memória às vítimas do Holocausto (27 de janeiro), jovens artistas ilustraram poemas escritos por crianças do campo de concentração de Theresienstadt, ou Terezin, como também era conhecido, na República Tcheca.

As sete ilustrações foram encomendadas pelo laboratório criativo italiano Fabrica e fazem parte da exposição "Crianças do Holocausto", em Sarno, Nápoles.

O arame farpado que cercava o campo é um dos pontos mais comuns nas ilustrações, como na obra que mostra o arame se transformando em rosas, ou na que mostra um desenho aparentemente infantil e colorido de uma casa, cujos contornos são feitos com o arame.

Um dos ilustradores, Matteo Di Iorio, imaginou em sua obra o campo de concentração como um globo de neve.

"Viver no campo era como estar preso em um globo de neve, completamente isolado do mundo. O pássaro voando sobre o globo representa a esperança pela liberdade futura", disse o artista.

As listras dos uniformes dos prisioneiros parecem grades de uma cela de prisão. A artista Carmen Rosa Lopez as imaginou como galhos de árvores, com folhas.

"Se você olhar cuidadosamente, (verá que) o horror do campo não destrói a vida", afirmou a artista.