Ilustrar é preservar

O cartunista Ubiratan Nazareno Borges Porto publica cartum ecológico desde o início dos anos 1980. Para mostrar suas criações, ele mantém o blog Green Cartoon (www.greencartoon.blogspot.com). Uma delas é o papagaio Salvador (acima), que vive a reclamar pela proteção do planeta.

Ubiratan produz em uma área que conta com poucos salões de humor. Um deles é o EcoCartoon, de Brasília, que premiou em junho três cartunistas com desenhos sobre o tema poluição urbana. O vencedor, o espanhol Omar Figueroa, criticou a urbanização do planeta. E o terceiro colocado, o americano Ali Shahali, desenhou uma ambulância que, ao resgatar uma pessoa, contaminou três com sua fumaça.

"É mais fácil diluir as ideias e criar senso crítico com desenho", diz Márcio Leite, idealizador do Salão Internacional de Humor pela Floresta Amazônica, que ocorreu em 2007, de forma independente.