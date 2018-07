Imaflora e Ipef lançam guia para aplicação do Código O Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola (Imaflora) e o Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais (Ipef) desenvolveram um ''Guia para a aplicação da nova lei florestal em propriedades rurais''. A ideia é tentar esclarecer a complexidade da nova lei, e sua aplicação para as propriedades rurais de qualquer tamanho, e localizadas em todas as regiões e biomas do Brasil.