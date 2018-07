Imagem de campo nevado vence concurso britânico de fotos de paisagens

Paisagens britânicas

A imagem de um campo com árvores cobertas de neve foi a vencedora do Take a View - Landscape Photographer of the Year 2011, concurso que seleciona as mais belas fotografias de paisagens britânicas.

As milhares de imagens enviadas para a competição retratam de montanhas, florestas envoltas em névoa e vilarejos de pescadores a trens, viadutos e prédios modernos.

Segundo Charles Waite, um dos mais famosos fotógrafos de paisagem da Grã-Bretanha e fundador do Take a View, o objetivo do prêmio é selecionar as imagens que melhor simbolizam o país e os tempos atuais, e que possam servir de registro para o futuro.

Cem das melhores imagens da edição deste ano serão exibidas no National Theatre, em Londres, entre 5 de dezembro de 2011 e 28 de janeiro de 2012.