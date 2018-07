Imagem de Nossa Senhora era usada para guardar droga Adolescentes usavam uma imagem oca de Nossa Senhora Aparecida para esconder pedras de crack no interior do Cemitério da Consolação, em Sorocaba, interior de São Paulo. Eles vendiam o crack nas imediações do cemitério. Quando aparecia um cliente, a droga era retirada pelo orifício existente na base da imagem. Policiais militares receberam denúncias e ficaram à espreita no interior do cemitério. Eles acabaram flagrando o traficante - um menor de 17 anos - fazendo a retirada da imagem do nicho existente em um túmulo e coletando as pedras. O garoto foi detido em flagrante. Outras duas pessoas que estavam do lado de fora fugiram quando perceberam a presença da polícia. No interior da imagem havia 37 pedras de crack. Ao ser revistado, o menor tinha R$ 60 guardados na cueca. O adolescente responderá por ato infracional. Ele foi ouvido pelo delegado Paulo Gutierrez e entregue aos pais. A polícia apura o envolvimento de outras pessoas. A imagem de Nossa Senhora foi apreendida como prova do crime.