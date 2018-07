Imagem divulgada de criança pode gerar processo

De acordo com o advogado, "pessoas inescrupulosas" que tiveram acesso ao corpo de Gabriella divulgaram as fotos em sites causando "constrangimento e transtorno" aos parentes da adolescente. Gomes quer que os responsáveis sejam identificados para responder civil e criminalmente.

Imagens de Gabriella caída ao lado da atração La Tour Eiffel começaram a aparecer em redes sociais nesta semana. Em seu perfil no Facebook, a mãe da menina, Silmara Nichimura, fez um apelo e pediu para que as pessoas não compartilhassem. "Há pessoas muito más que gostam de tirar proveito do sofrimento alheio (...) Não suportaria ver novamente". Gabriella morreu no dia 24 de fevereiro após se sentar numa cadeira do brinquedo que deveria estar interditada no parque. A polícia investiga os responsáveis pelo acidente.