Imagem traz centro da Via-Láctea O Observatório Europeu Austral (ESO, na sigla em inglês) publicou ontem uma nova imagem do centro da Via-Láctea formada a partir de 1.200 fotografias captadas a partir do norte do Chile com um telescópio amador. A fotografia mostra a cor real do centro da galáxia na qual se situa o Sistema Solar, além da área entre a constelação de Sagitário e a de Escorpião.