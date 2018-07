Imagens aéreas mostram destruição na costa do Chile

Imagens aéreas mostram a destruição deixada na costa chilena pelo terremoto que atingiu o país na madrugada do sábado.

Cidades como Concepción e Talcahuano, a 90 km do epicentro do tremor, na região central, ficaram entre as mais afetadas.

As ondas chegaram a 2,3 m na costa. Barcos pesqueiros foram arrastados para fora do mar e a infra-estrutura portuária foi danificada.

Mesmo localidades costeiras do norte, como Dichato, também sofreram os efeitos do terremoto.

O governo chileno afirmou que o sismo de magnitude 8,8 afetou pelo menos 2 milhões de pessoas.