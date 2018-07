Imagens aéreas mostram obras para Olimpíadas de 2012 em Londres

Vista aérea de parte do parque olímpico de Londres. (Olympic Delivery Authority)

LONDRES - Os organizadores da Olimpíada de 2012, em Londres, anunciaram o término da última leva de grandes obras para os Jogos no prazo previsto.

Eles também divulgaram novas fotos aéreas do Parque Olímpico, que mostram o progresso feito no desenvolvimento do local e os estádios que serão usados daqui a dois anos.

A Autoridade para a Realização da Olimpíada (ODA, na sigla em inglês) pretende inaugurar os locais dos jogos no ano que vem, a um ano dos Jogos.

"Ao estabelecer prazos claros desde o início do projeto, oferecemos uma janela para a entrega deste projeto sem precedentes, permitindo às pessoas julgar nossos progressos por si mesmas. Ao alcançarmos a última leva de objetivos, vemos o Parque Olímpico ficar irreconhecível, com as cinco principais estruturas já aparecendo como marcos da paisagem do Leste de Londres, e um bom progresso também alcançado em outros locais dos Jogos no resto do país", disse o presidente da ODA, David Higgins.

Inauguração do complexo deve acontecer no verão do ano que vem. (Olympic Delivery Authority)

"A última série de objetivos divulgada hoje (quinta-feira) nos levará à fase final do projeto de construção e cumprirá a promessa feita em 2006 de que teríamos todos os principais locais de competição prontos até o verão de 2011", disse ele.

Entre as obras finalizadas no último ano estão as estruturas principais e as coberturas do Estádio Olímpico, a do Centro Aquático, do Velódromo e do Centro de Imprensa e as estruturas de mais de 75% das acomodações na Vila Olímpica.

Também estão prontos os locais das competições de remo e canoagem, parte das obras de infraestrutura na região dos Jogos e a plantação de 2 mil novas árvores no Parque Olímpico.