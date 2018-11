Imagens em preto e branco vencem competição de fotos de viagem

Fotos em preto e branco registradas durante viagens ao Mali e à China renderam ao oculista canadense Larry Louie o prêmio principal da competição internacional Travel Photographer of the Year 2010.

Participantes de mais de 70 países enviaram milhares de imagens para a edição deste ano do concurso, mas foram as de Louie que mais impressionaram os jurados.

"Frequentemente, imagens não criam impacto algum nem deixam uma impressão duradoura em quem as vê. Além de belas e suntuosas, as fotografias de Larry permanecem, convidando a explorar cada detalhe intricado e texturas fascinantes", disse o criador do prêmio Chris Coe.

"É maravilhoso ver o preto e branco ser usado tão bem para capturar imagens que são obviamente tão ricas em cor, permitindo que o observador as pinte como quiser."

A competição tem diversas categorias e é aberta a fotógrafos profissionais e amadores de todas as idades.