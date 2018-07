Imagens icônicas de Marilyn Monroe e Picasso em retrospectiva de Arnold Newman

Uma vida em um instante

Uma retrospectiva da obra do renomado fotógrafo Arnold Newman, em Berlim, traz imagens icônicas de celebridades como Marilyn Monroe, Picasso e Andy Warhol.

Os curadores da exposição na C/O Berlin, o Fórum Internacional para os Diálogos Visuais, dizem que Newman transformou o retrato em uma espécie de biografia visual: uma vida inteira representada por um único instante.

"Eu me interesso pelo que motiva as pessoas, o que elas fazem com suas vidas. Eu teria sido um bom psiquiatra", disse Newman, certa vez.

Em seus 65 anos de carreira, o fotógrafo retratou pessoas famosas em diversas áreas de atuação - intelectuais, atletas, estadistas, artistas -, mas detestava a ideia de celebridades sem realizações ou talentos especiais.

Suas imagens, que traziam para o primeiro plano aspectos do trabalho da pessoa fotografada, ficaram conhecidas como "retratos ambientais".

Newman morreu após uma ataque cardíaco, em 2006, aos 88 anos de idade.

"Ele capturou as imagens definitivas de muitas das figuras notáveis do século 20 e influenciou enormemente a geração de fotógrafos que dá continuidade a essa tradição", disse o diretor da Getty Images à época da morte de Newman, Jonathan Klein.

A retrospectiva da obra de Arnold Newman fica em cartaz no C/O Berlin, na Alemanha, até o dia 20 de maio de 2012. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.