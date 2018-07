Imagens mostram alunos que depredaram colégio em SP

De acordo com a Secretaria da Educação do Estado, as imagens apuradas devem revelar mais alunos participantes do ato. A diretoria do colégio deve concluir até sexta-feira (14) um levantamento onde apontará a quantidade de materiais que foram destruídos durante o tumulto, além de apontar uma lista daqueles que devem ser repostos.

Um grupo de estudantes depredou na tarde de quarta-feira (12) parte da escola pública, sem motivo apurado pelas autoridades. A direção da escola acionou a Polícia Militar por volta das 17h43, de acordo com a corporação. Ainda conforme informações do órgão, mesmo com a chegada dos agentes, os alunos continuaram com o vandalismo. A PM registrou a ocorrência como dano material.

Apenas sete alunos foram identificados e foram levados, acompanhados de seus pais, até a delegacia onde houve registro do caso. Nenhum delegado foi encontrado na 1ª Central de Flagrantes pela reportagem para informar como foi registrado o Boletim de Ocorrências. Até as 12 horas desta quinta-feira, a Secretaria de Segurança Pública também não havia registrado nenhuma informação oficial sobre o tumulto. A Secretaria de Educação, no entanto, informa que os alunos, todos menores, devem responder por dano ao patrimônio público.

As aulas do período noturno de quarta-feira, assim como as da manhã desta quinta-feira, não foram canceladas. O Conselho de Escola deve se reunir ainda esta semana para decidir quais medidas disciplinares serão adotadas em relação aos alunos envolvidos.