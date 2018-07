Imagens podem provar que homem matou ex-mulher

"As imagens mostram um homem carregando no ombro uma mala, que é a mesma onde foi encontrada a vítima. O tipo físico é semelhante ao do marido. Após a prisão do suspeito, nós vamos comparar as roupas", disse o delegado titular da Divisão de Homicídios, Felipe Ettore.

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decretou ontem a prisão temporária de Rafael. Ettore acredita que a prisão dele "é uma questão de horas".