Imagens poderão identificar assassino de estudante em SP

Imagens gravadas por uma câmera de segurança nas proximidades do número 5.200 da Av. Engenheiro Armando Arruda Pereira, no bairro de Americanópolis, na zona sul da capital paulista, podem ajudar a polícia a identificar o autor de um homicídio ocorrido durante um briga de trânsito, no início da madrugada de sábado, 24. Com um tiro na nuca, o motorista de uma picape Chevrolet Montana vermelha assassinou o estudante terceiranista do ensino médio Alexandre Andrade Reyes, de 18 anos Veja também: Briga de Trânsito deixa um morto em São Paulo O tiro disparado tinha como alvo o motorista do Corsa verde, Fernando Marson Pereira, mas acertou o estudante que estava de costa, entrando nesse veículo. A briga foi motivada por uma freada brusca do Corsa, quando a Montana diminuiu a velocidade para passar sobre um lombada. Além de Fernando e Alexandre, estavam no Corsa os amigos Anderson Yuzo Mino e Lucas Rodrigues Singh. Eles desceram e a discussão se encaminhou para agressões físicas. Nesse momento, o motorista da Montana foi até a janela da picape e pediu a uma mulher que o acompanhava que lhe entregasse uma arma. Apontou em sua direção ao Corsa e disparou, acertando Alexandre na nuca. A atirador fugiu e foi perseguido pelos amigos de Alexandre, que no entanto perderam o controle do carro batendo contra um poste. Alexandre foi socorrido por outro motorista no Pronto Socorro do Jabaquara, onde já chegou morto.