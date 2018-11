Imazon vê alta de 23% no desflorestamento Diferentemente do governo, a ONG Imazon, que faz um monitoramento independente do desmatamento, registrou um aumento de 23% no desflorestamento ao comparar o período de agosto de 2009 a fevereiro de 2010 com o de agosto de 2008 a fevereiro de 2009. Do total de 924 quilômetros quadrados desmatados, o Pará contribuiu com 442 e Mato Grosso, com 195. Para o pesquisador Adalberto Veríssimo, os dados são motivo de "alerta".