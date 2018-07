IMC fecha acordo com Guarulhos e Viracopos para ampliar presença nos aeroportos

Em Guarulhos, a IMC terá direito a instalar nove lojas no terminal 3, que deve dar início as operações neste ano, elevando o total de lojas da empresa no aeroporto para 34.

No caso do contrato no aeroporto de Campinas, são consideradas a abertura de quatro novos locais de alimentação da IMC, elevando o total para cinco após as reformas em Viracopos.

"Como já dissemos anteriormente, o segmento de aeroportos será o principal impulsionador de crescimento da IMC nos próximos anos e os contratos assinados hoje, somados aos anunciados no último mês de novembro, são a principal prova disso", disse o presidente-executivo da IMC, Javier Gavilán, no comunicado.

Em novembro do ano passado, a empresa anunciou contratos com os concessionários dos aeroportos de Brasília, Guarulhos e Viracopos, todos concedidos à iniciativa privada em 2012, para ampliar suas atividades.

(Por Roberta Vilas Boas)