IMC tem prejuízo de R$2,8 milhões no trimestre

O resultado foi decorrente de uma emissão de 398 mil ações, em maio, para pagamento a executivos fundadores da empresa, disse à Reuters o diretor de relações com investidores da IMC, Neil Amereno. Desconsiderando este efeito não-recorrente e que não tem efeito-caixa, o lucro líquido ajustado seria de 4,3 milhões de reais.

Os resultados operacionais foram considerados positivos pelo executivo. "Nas vendas mesmas lojas, tivemos um crescimento de 13 por cento, acho que nenhuma companhia do setor teve um resultado como este", disse. "(O resultado de) julho foi muito forte e continuamos olhando esse segundo semestre da maneira mais otimista possível", completou.

Um dos principais focos da companhia tem sido a redução de despesas, que foi de 67,7 milhões de reais no segundo trimestre, acima dos 49,4 milhões de reais obtidos um ano antes. De acordo com o executivo, a IMC está trabalhando em algumas frentes como a redução de despesas de telefonia fixa e móvel, revisão de contratos de fornecedores externos e consultorias, além de despesas de viagens.

No final de junho, a IMC demitiu 150 funcionários, a maioria deles nos escritórios corporativos. Hoje a empresa tem 11.500 empregados, sendo 400 nestes escritórios.

A receita líquida da IMC entre abril e junho foi de 280,7 milhões de reais, um aumento de 34,3 por cento sobre o mesmo período de 2011, resultado que impulsionado principalmente pelo incremento de vendas e de novos pontos comerciais.

Segundo a IMC, as vendas mesmas lojas no setor de aeroportos avançaram 22,8 por cento registrando recorde de crescimento. Em rodovias, as vendas nas mesmas lojas relativas à alimentação cresceram 11,2 por cento.

O Ebitda (sigla em inglês para lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado totalizou 33,6 milhões de reais, 28,2 por cento acima do segundo trimestre de 2011.

A IMC encerrou o segundo trimestre de 2012 com 308 lojas, contra 236 em igual período de 2011. No período, foram inauguradas 40 novas unidades em aeroportos, seis em rodovias, 25 em shopping centers e uma em outro segmento.

"Assim que nossas lojas entrarem em processo de maturação, a gente prevê um pouco de incremento de margens vis-à-vis o que a gente apresentou no trimestre", afirmou Amereno.

(Por Juliana Schincariol)