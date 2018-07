Imea eleva previsão de safra de algodão de Mato Grosso

"Passado o período de semeadura, as chuvas se espaçaram e os talhões de algodão começaram a se igualar, gerando assim perspectiva de produtividade maior para a lavoura 2012/13", disse o Imea em nota, acrescentando que os produtores estão combatendo as pragas e doenças tradicionais da fibra, além da lagarta Helicoverpa.

A previsão de produtividade das lavouras foi elevada em 4 por cento ante o levantamento de março.

Apesar do aumento da estimativa, o Mato Grosso ainda deverá colher uma safra menor na comparação com o ano passado, devido a problemas climáticos desde o início do plantio --alta incidência de chuvas-- e por conta de uma redução de 37,4 por cento na área plantada, na comparação com a temporada anterior, para 452,3 mil hectares.

Na temporada passada, o Estado colheu cerca de 1 milhão de toneladas da pluma.

(Por Roberto Samora)