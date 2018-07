Imea eleva previsão de segunda safra de milho de MT para 14,64 mi t

O Mato Grosso é o maior produtor de milho segunda safra do Brasil.

"Devido à ocorrência de chuvas em volumes favoráveis durante o desenvolvimento da cultura do milho neste início de ano, era de se esperar um aumento na produtividade", afirmou o Imea em nota.

Após consultas junto a produtores, a estimativa de produtividade média foi revisada para 88 sacas por hectare, ante 80 sacas no levantamento anterior, divulgado em março.

Em relação ao ano passado, no entanto, a produtividade ainda está 16 sacas menor.

"Essa nova produção e produtividade são as segundas maiores já registradas para o Estado. São menores apenas do que as ocorridas no ano passado, quando observou-se uma produção recorde de milho para Mato Grosso (15,58 milhões de toneladas)", afirmou o Imea.

Desta forma, a safra 2012/13 apresenta uma queda de 6 por cento em relação à safra 2011/12, quando o tempo favoreceu os cultivos.

(Por Roberto Samora)