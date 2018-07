Imigração barra músico brasileiro em Londres, diz produtora

Um guitarrista e compositor brasileiro que realizaria um show nesta quinta-feira, em Londres, foi barrado pela imigração britânica e não teve permissão para entrar na Grã-Bretanha, segundo a produtora do espetáculo. Marcos Davi iria se apresentar na Canning House, uma organização que realiza atividades culturais e educacionais para promover o entendimento entre Grã-Bretanha, Portugal, Espanha e América Latina. Segundo Rosângela Ribeiro, produtora que intermediou o contato entre Davi e a Canning House, o artista teria chegado à Grã-Bretanha na noite de quarta-feira, mas os funcionários da imigração não teriam aceitado a carta da organização confirmando o show e o mandaram de volta à Alemanha, de onde ele havia saído. O gaúcho Marcos Davi vive em São Paulo, mas está em turnê pela Europa, onde já passou por Paris, na França, e Munique, na Alemanha. Segundo Rosângela Ribeiro, ele ficaria só um dia no país e retornaria para a Alemanha na sexta-feira. A Canning House já cancelou o show que seria realizado na noite desta quinta-feira. A funcionária da Canning House, Larissa Litchfield, que organizou o show de Marcos Davi, disse ter recebido a notícia de que ele havia sido barrado pela imigração britânica por meio de Rosângela e que ainda não conversou com o músico brasileiro. Litchfield diz acreditar que, como o guitarrista chegou à Grã-Bretanha à noite, os funcionários da imigração não puderam confirmar, por telefone, com a Canning House ou a embaixada brasileira, a informação de que ele estaria com show marcado no país e, por isso, teriam decidido mandá-lo de volta à Alemanha. Procurado pela BBC Brasil, o departamento de imigração do Ministério do Interior britânico disse que não pode se manifestar sobre casos individuais. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.