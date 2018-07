Imigração ilegal na Itália dobrou este ano, diz ministro

O número de imigrantes ilegais que entram na Itália dobrou nos primeiros sete meses deste ano, em comparação ao mesmo período em 2007, disse o ministro do Interior da Itália, Roberto Maroni, nesta sexta-feira. O aumento ocorreu apesar de adoção de legislação contra a criminalidade que permite que as autoridades detenham imigrantes ilegais por até 18 meses sem julgamento, e de um aumento de 15% no número de deportações. Grande parte dos italianos associa a criminalidade à imigração. Mais de 15 mil imigrantes ilegais entraram na Uniao Européia (UE) pela Itália entre janeiro e julho, afirmou Maroni. A maioria deles chega ao país do norte da África, atravessando o Mediterrâneo em pequenas embarcações, em viagens organizadas por traficantes de pessoas. Alguns países de origem dos migrantes estão relutantes em recebê-los de volta se forem deportados. Patrulhas Maroni, do partido que integra a coalizão direitista no governo, Liga Norte, realizou uma intensa campanha contra a imigração clandestina. Há duas semanas, as autoridades começaram a enviar soldados e policiais em patrulhas conjuntas para combater o crime nas ruas de algumas das maiores cidades italianas. Até agora, 33 cidadãos não-europeus foram presos. As prisões italianas já estão cheias de estrangeiros. Cerca de 20 mil dos 55 mil prisioneiros atualmente cumprindo pena ou aguardando julgamento nas prisões italianas são estrangeiros. O número de detentos estrangeiros continua a aumentar por causa da dificuldade e do custo para formalizar expulsões ordenadas pelo Judiciário. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.