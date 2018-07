Imigrantes africanos protestam em embaixadas contra detenção em Israel

"Chega de prisão", gritava a multidão que tomava a avenida da orla, em frente à embaixada dos EUA. Os manifestantes também se dirigiram às embaixadas da França, Itália, Grã-Bretanha, Canadá e Alemanha para entregar cargas solicitando apoio internacional contra a política de Israel contra imigrantes acusados de procurar trabalho ilegalmente.

Há três semanas, o Parlamento de Israel aprovou uma lei que autoriza as autoridades a deterem por prazo indeterminado imigrantes que não tenham vistos válidos. A medida foi condenada por críticos como uma violação aos direitos humanos.

Cerca de 60 mil imigrantes, a maioria da Eritreia e Sudão, entraram em Israel a partir do Egito desde 2006, aproveitando uma época em que essa fronteira era mais permeável, segundo autoridades locais.

Muitos dizem procurar refúgio ou asilo. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu já disse que vê a presença de muitos dos africanos como uma ameaça ao tecido social judaico do país.

Desde 2012, a instalação de uma cerca na fronteira com o Egito reduziu o afluxo migratório. Os estrangeiros que já haviam entrado agora podem ser enviados para um local que o governo descreve como uma prisão aberta, no deserto do sul israelense.

No domingo, mais de 10 mil africanos protestaram em frente à prefeitura de Tel Aviv, pedindo a libertação dos imigrantes detidos desde que a lei entrou em vigor - mais de 300, segundo grupos de direitos humanos.

Dezenas de outros foram intimados para serem detidos, entre eles pais de família, segundo ativistas de direitos humanos e funcionários do Acnur (agência da ONU para refugiados).

A nova instalação prisional funciona em regime semiaberto. Os presos podem sair, mas precisam se reapresentar três vezes por dia, e podem ser mantidos por tempo indeterminado à espera da repatriação voluntária, da implementação de mandados de deportação ou da tramitação dos pedidos de asilo.

"Colocar candidatos a asilo sob condições duras, que possam forçá-los a retornar sem ter suas solicitações de asilo examinadas, é algo que pode equivaler a uma violação (das convenções internacionais de proteção a refugiados)", disse Walpurga Englbrecht, representante do Acnur em Israel, em nota no domingo.

Gideon Saar, ministro israelense do Interior, rejeitou as acusações, dizendo à Rádio do Exército na segunda-feira que a ampla maioria dos imigrantes chega a Israel em busca de empregos, não de asilo. "Mas Israel não é o seu lar, e faremos esforços para assegurar que ele não se torne um Estado de infiltradores", disse.