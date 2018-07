Imigrantes apresenta dois pontos de lentidão O motorista que seguia para a Baixada Santista pela Rodovia dos Imigrantes, no fim da manhã de hoje, enfrentava dois pontos de lentidão, por conta da chuva. De acordo com a Ecovias, empresa que administra a estrada, por volta das 11h45 o tráfego era lento entre os quilômetros 28 e 30, na região de São Bernardo do Campo, e entre os quilômetros 40 e 43, no início da serra. Na última hora, 3.955 veículos desceram a serra em direção ao litoral. No sentido capital, a concessionária registrou a passagem de 2.130 veículos. Desde 0 hora de segunda-feira, quando teve início a contagem do Natal, 253 mil veículos seguiram rumo à Baixada Santista. A Ecovias estima que entre 425 e 575 mil veículos devem descer a serra em direção ao litoral neste feriado. Desde 9h30, o Sistema Anchieta-Imigrantes operava no esquema 7x3: a descida era feita pelas duas pistas da Rodovia Anchieta e pela pista sul da Imigrantes. Para a subida da serra, o motorista utilizava somente a pista norte da Imigrantes. Nas outras rodovias que cortam o município de São Paulo, o tráfego continuava tranqüilo, sem registros de acidentes e congestionamentos, segundo informações das policiais rodoviárias federal e estadual.