Imigrantes e Fernão Dias têm trechos congestionados A Rodovia dos Imigrantes tem tráfego congestionado neste sábado, no sentido da capital paulista, entre os quilômetros 62 e 52, e ainda lento, do quilômetro 38 ao 40, sentido litoral, devido ao excesso de veículos, de acordo com informações da concessionária Ecovias. A concessionária interditou, no início da tarde, uma das pistas de descida da Imigrantes para a inversão de mão de direção, do sentido litoral para o sentido capital.