Imigrantes: MP acompanhará investigação sobre colisão

Um promotor em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, onde aconteceu o acidente, será designado apenas após a conclusão do inquérito. As investigações correrão normalmente pela Polícia Civil.

O engavetamento foi o maior em número de carros da história do Sistema Anchieta-Imigrantes. O acidente deixou um morto e 51 feridos, dois deles em estado grave. A série de colisões começou às 12h45, na altura do km 41, na Represa do Alvarenga, em São Bernardo do Campo, sentido São Paulo. Houve batidas em um raio de 2 km. A PM culpou a neblina - a visibilidade era de 10 metros em alguns trechos.