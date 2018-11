Imigrantes para litoral de SP tem 13 km de lentidão A Rodovia dos Imigrantes tinha 13 quilômetros de congestionamento por volta das 15h20 de hoje no sentido litoral paulista, do quilômetro 40 ao 53, no trecho de serra. A Via Anchieta também registrava trânsito carregado entre os quilômetros 54 e 55, na região de Cubatão, sentido litoral. Na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, o motorista enfrentava lentidão do quilômetro 270 ao 268, em Cubatão, no sentido Guarujá.