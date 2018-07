Imigrantes registra 11 km de lentidão na volta a SP A maioria das estradas que ligam São Paulo ao litoral e interior do Estado apresentavam tráfego normal na manhã de hoje. A exceção era a Imigrantes, cuja pista norte estava congestionada entre os quilômetros 58 e 47, no sentido capital paulista. O Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema 5 por 5, no qual as pistas sul das duas vias dão acesso à Baixada Santista e as norte, a São Paulo. Não houve acidentes graves nas principais rodovias nas últimas horas. A Autoban, administradora do Sistema Anhanguera-Bandeirantes, divulgou o balanço do tráfego nas vias durante o feriado prolongado de ano-novo. Entre terça-feira e domingo, 652 mil veículos passaram pelas estradas que levam à região de Campinas, no interior paulista. No intervalo, houve 53 acidentes, com 35 feridos e cinco mortos. No mesmo feriado em 2007, aconteceram 62 acidentes, com 55 feridos e duas mortes. No Sistema Castello-Raposo, que dá acesso ao oeste paulista, foi registrada a circulação de 448 mil veículos, nos seis dias. Segundo a concessionária ViaOeste, ocorreram 29 acidentes, que deixaram 33 pessoas feridas levemente. Não houve mortes. Em igual período de 2007, foram contabilizados 30 acidentes, com 23 feridos e dois mortos.