Imigrantes segue com lentidão em São Vicente-SP A Rodovia dos Imigrantes continuava com tráfego lento na região de semáforos de São Vicente, na tarde de hoje, do quilômetro 60 ao 67. A pista norte da Via Anchieta, que opera no sentido litoral paulista, tem lentidão no trevo de Cubatão, do km 54 ao 55.