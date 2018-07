Imigrantes será interditada para retirada de passarela A Rodovia dos Imigrantes será interditada para a retirada da passarela atingida por um caminhão na madrugada de hoje. A interdição deve acontecer na altura do quilômetro 10, sentido capital paulista, das 23 horas de hoje até 5 horas de amanhã. Técnicos da Prefeitura de São Paulo e da Defesa Civil estiveram no local para checar as condições da passagem, que teve a estrutura bastante danificada e foi interditada. O acidente ocorreu a cerca de 700 metros do Viaduto Aliomar Baleeiro, na zona sul. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a carreta atingiu a estrutura e deixou o local. Durante a interdição, os motoristas que utilizam a rodovia neste sentido deverão acessar o Viaduto Mateus Torloni, seguir pela Rua Getúlio Vargas Filho, Rua General Manuel Vargas, Rua dos Comerciários e Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira , Avenida Doutor Hugo Beolchi, Rua Ibirajá, Avenida Áfonsoo Escragnolle Taunay e viaduto Aliomar Baleeiro, e retornar ao trajeto original.