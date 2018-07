Imigrantes-SP terá bloqueio no trecho de serra à noite A concessionária Ecovias, administradora do sistema Anchieta-Imigrantes, informa que, a partir das 22h30 de hoje, 28, irá bloquear totalmente o trecho de serra da pista norte da rodovia dos Imigrantes para fazer o transporte de uma carga especial de grande porte, que descerá rumo ao porto de Santos. O trecho só deverá ser liberado às 5h30 de amanhã. A subida da serra rumo ao ABC paulista e à capital deverá ser feita pelas pista norte Via Anchieta. A viagem rumo à baixada santista poderá ser feita pelas pistas sul da Anchieta e da Imigrantes.