Imigrantes tem 18 km de lentidão na volta a São Paulo O movimento é intenso para quem utiliza hoje o sistema Anchieta-Imigrantes na volta para São Paulo. No trecho da serra, o motorista enfrentava 18 quilômetros de lentidão na Imigrantes às 16h30, segundo a concessionária Ecovias. As duas pistas da rodovia estão sendo utilizadas para a subida da serra e as pistas sul da Anchieta, para a descida. Até o momento, já retornaram para a capital paulista 408.270 veículos. Segundo a concessionária, o tempo é nublado, mas as condições de visibilidade são boas para quem pretende voltar a São Paulo ainda hoje. Quem vem do Guarujá e demais cidades da região enfrenta dez quilômetros de congestionamento, entre os quilômetros 260 e 270, na rodovia Piaçaguera-Guarujá. Na rodovia Padre Manoel da Nóbrega, o fluxo de veículos também é intenso, com lentidão entre o quilômetro 306, perto da divisa de Praia Grande, até o quilômetro 292, sentido capital paulista. O tráfego é intenso em trechos da Rio-Santos, com lentidão do quilômetro 209 ao 214, devido ao excesso de veículos na proximidade da Riviera de São Lourenço, segundo o Departamento de Estradas e Rodagem de São Paulo (DER-SP). O tráfego é grande também na rodovia Mogi-Bertioga, com lentidão no quilômetro 98 até aproximadamente o início da serra. Na rodovia do Tamoios, a lentidão vai do quilômetro 81 ao 77, na saída de Caraguaratuba.