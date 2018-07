Imigrantes tem 44 km de congestionamento para litoral

A Rodovia Anchieta também registrava trechos congestionados, entre os quilômetros 23 e 35 e 51 e 55. A Rodovia Padre Manoel da Nóbrega estava com morosidade entre o 268 e o 294 km. Um acidente, sem vítimas, no km 294, ajudava a complicar o tráfego.

No litoral norte, os motoristas também encontravam trânsito carregado. A Rodovia dos Tamoios estava com lentidão entre os quilôemtros 11 e 31, sentido Caraguatatuba. Na Mogi-Bertioga, o trânsito ficava complicado em dois trechos, entre o 57 e o 65 km, e na serra, entre o 77 e o 92 km.

A Rio-Santos, sentido São Sebastião, registrava congestionamento entre os quilômetros 222 e 209 e a Oswaldo Cruz, sentido Ubatuba, no trecho de serra, entre o 78 e o 86 km.

Para o interior havia congestionamento na Rodovia Castelo Branco, na região entre Osasco e Barueri, entre os quilômetros 33 e 35, e 18 e 27. A situação estava um pouco melhor no sistema Anhanguera-Bandeirantes. O congestionamento na Rodovia dos Bandeirantes estava entre os quilômetros 87 e 89, na região de Campinas, sentido interior.

O tráfego estava normal na Rodovia Presidente Dutra e na Raposo Tavares.

Havia lentidão na pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt, entre o 299 e o 337 km, entre os municípios de São Lourenço da Serra e Miracatu. O pedágio localizado no quilômetro 299, em São Lourenço da Serra, está operando em sistema ''Pare e Siga'' no sentido de Curitiba, para auxiliar na fluidez do tráfego. O acostamento será liberado para o tráfego de veículos entre o quilômetro 344 e o 347, e uma faixa reversível entre o 349 e 362 será aberta.