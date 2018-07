Imigrantes tem lentidão na subida do litoral para SP A rodovia dos Imigrantes, que liga a capital ao litoral de São Paulo, tem dois pontos de congestionamento no sentido capital, segundo a Ecovias, concessionária que administra a estrada. A lentidão está concentrada entre os quilômetros 40 e 35, no trecho planalto, e entre os quilômetros 52 a 49, na serra, e deve-se ao excesso de veículos. No restante dos trechos, o tráfego é intenso, mas sem lentidão. No sentido litoral da Imigrantes, o motorista encontra tráfego normal. Neste momento, chove em todo o trecho de concessão do sistema Anchieta-Imigrantes.