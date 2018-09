Imigrantes tem lentidão no sentido capital A rodovia Imigrantes tem lentidão entre os quilômetros 53 e 46 no sentido capital. O motivo é o excesso de veículos. Na Anchieta, o trânsito flui bem. Há chuvas em pontos isolados do Sistema Anchieta-Imigrantes e a visibilidade é parcial no topo da serra.