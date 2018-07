Imigrantes tem lentidão no sentido litoral O tráfego está lento na pista sul da rodovia dos Imigrantes, entre os quilômetros 18 e 12, segundo a concessionária Ecovias. A lentidão é consequência de acidente ocorrido às 9 horas (de Brasília), com três veículos. As duas faixas que tinham sido bloqueadas já foram liberadas. Nas demais estradas de São Paulo o tráfego flui normalmente, e o tempo está bom. Apenas na Via Oeste, entre Santana do Parnaíba e Araçariguama, há neblina.