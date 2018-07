Imigrantes tem lentidão no sentido São Paulo

O motorista encontra agora lentidão entre os quilômetros 54 e 52 da rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo, causada pelo excesso de veículos. Os demais pontos do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) estão com tráfego normalizado. A chuva permanece em alguns pontos do SAI, mas não há registro de neblina.

Há oito quilômetros de lentidão no sentido Belo Horizonte da rodovia Fernão Dias, dos quilômetros 495 ao 503, na região de Betim (MG), devido ao excesso de veículos.

No sentido São Paulo, o tráfego é intenso devido ao grande fluxo de veículos, com lentidão nos quilômetros 15 a 30, 39 a 47 e 49 a 59 na região de Atibaia.

A rodovia Presidente Dutra tem lentidão, no trecho de Caçapava e São Paulo, entre os quilômertros 137 e 139, devido a um acidente em São José dos Campos.