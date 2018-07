Imigrantes tem tráfego intenso em direção a São Paulo

O tráfego permanecia normal em boa parte das rodovias que ligam a capital paulista ao litoral e ao interior do Estado, no início da tarde desta sexta-feira, 2. A exceção era a Imigrantes, cuja circulação era intensa no sentido São Paulo, mas sem registro de pontos de parada. Segundo as Polícias Rodoviária Federal (PRF) e Militar Rodoviária, não houve acidentes graves nas últimas horas. Veja também: CET sugere volta entre 6 e 14 horas de domingo Fotos de banhistas aproveitando o verão Trânsito nas rodovias do DER Trânsito nas rodovias da Dersa Trânsito na Anchieta e Imigrantes Até as 21 horas, o Sistema Anchieta-Imigrantes vai operar no esquema 4 por 6, no qual as pistas da Anchieta dão acesso à região da Baixada Santista e as da Imigrantes, à capital paulista. Da meia-noite de segunda-feira ao meio-dia desta sexta, 408.579 veículos atravessaram o sistema rumo ao litoral, sendo 3.114 deles na última hora. A previsão da concessionária Ecovias é de que entre 400 mil e 600 mil veículos passem pelo sistema em direção ao litoral neste feriado prolongado de ano novo.