Imigrantes tem tráfego lento do km 70 ao 65, diz Ecovias Os motoristas que decidiram antecipar a volta do feriado de Carnaval para a tarde de hoje já encontram tráfego lento na saída do litoral pela rodovia Imigrantes, do km 70 ao km 65, por conta da região de semáforos em São Vicente (SP). A informação é da Ecovias, concessionária que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes.