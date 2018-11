A melhor opção para quem quer descer a serra são as pistas da via Anchieta, que apresentam boas condições de tráfego. O Sistema Anchieta-Imigrantes opera em esquema 7 x 3, com subida feita apenas pela pista norte da Imigrantes e descida pelas pistas norte e sul da Anchieta e pista sul da Imigrantes.