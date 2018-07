Imigrantes tem tráfego lento no trecho de serra A queda de uma moto interdita a faixa esquerda da pista norte da rodovia dos Imigrantes, sentido capital, na altura do quilômetro 46, no trecho de serra. O acidente ocorreu às 15h20 e há um quilômetro de tráfego lento na região, segundo informações da Ecovias, que administra a Imigrantes. Uma equipe médica da empresa está no local e presta socorro à vítima. Ainda de acordo com a Ecovias, 3.192 veículos subiram a serra em direção à capital na última hora. Em direção ao litoral, a concessionária registrou a passagem de 2.433 veículos. Desde a meia-noite de quinta-feira, 419 mil veículos viajaram em direção ao litoral por conta do carnaval. No mesmo período, 186 mil veículos subiram a serra. A partir das 17 horas, será implantada a operação subida. A subida da serra será feita pelas duas pistas da rodovia dos Imigrantes e pela pista norte da via Anchieta (ao todo, oito faixas). Os motoristas com destino ao litoral utilizarão somente as duas faixas da pista sul da via Anchieta. A previsão é de que essa operação seja implantada novamente amanhã, terça-feira, a partir das 10 horas, e se estenda até a madrugada da quarta-feira de cinzas, quando a concessionária irá implantar a operação 4x6, com descida pelas pistas da Anchieta e subida pelas duas pistas da Imigrantes.