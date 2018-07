Imigrantes tem trechos de lentidão na descida ao litoral

A Ecovias informa que no sentido Cubatão há lentidão do km 269 ao km 270 da Cônego D. Rangoni e do km 272 ao km 270 da Padre Manoel da Nóbrega, também por excesso de veículos. As demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes têm boas condições de tráfego e visibilidade.

Na rodovia Anhanguera, os motoristas encontram lentidão entre os km 125 e km 122, na região de Americana, no sentido São Paulo, em razão de obras na pista. Já entre os km 64 e km 62, na região de Jundiaí, obras deixam o trânsito congestionado.

Na rodovia Castello Branco há um pequeno trecho de lentidão entre Itapevi e Itu, nos km 45 e km 46. Nas rodovias Ayrton Senna, Carvalho Pinto, Fernão Dias, Dutra e Regis Bitencourt não há registros de congestionamentos.