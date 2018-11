Imigrantes terá 100 km/h de limite de velocidade O começo do trecho de serra da Rodovia dos Imigrantes terá, a partir do dia 15 - próxima quinta-feira -, a velocidade máxima permitida reduzida. Vai de 120 km/h para 100 km/h entre os quilômetros 39 e 56,3. A redução ocorre justamente no trecho onde, em setembro, um engavetamento envolveu 300 veículos e terminou com uma pessoa morta.