Imigrantes terá pista bloqueada nesta madrugada A Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta-Imigrantes, informou que vai bloquear totalmente o trecho de serra da pista norte da rodovia dos Imigrantes para o transporte de cargas especiais. O bloqueio será realizado entre as 23h30 de hoje e deve durar até as 5h da madrugada de amanhã. Durante o período, a descida da serra em direção à Baixada Santista será feita pela pista sul da rodovia. Para se dirigir em direção ao ABC e à capital paulista, o motorista deverá acessar a pista norte da Via Anchieta.